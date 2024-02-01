خبرني : السيادة على البيانات 1-2

MENAFN - Khaberni) أدى الارتفاع الكبير في حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS)الى زيادة أهمية ومخاطر قضايا سيادة البيانات بالنسبة للمنظمين والشركات. تتضمن سيادة البيانات تفويضًا خاصًا بكل بلد ينص على أن البيانات تخضع لقوانين الدولة التي يتم جمعها منها أو معالجتها فيها ويجب أن تظل داخل حدودها. وتصر العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وفيتنام، على تخزين بيانات مواطنيها على خوادم موجودة فعليًا داخل حدود الدولة. حيث يرتكز هذا المطلب على الاعتقاد بأن حماية المعلومات الشخصية من سوء الاستخدام، يوجب حفظها ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة، وهو ما تقتضية مصلحة الحكومة والمواطنين. وقد ازدادت أهمية مثل هذه القوانين مع إدخال لوائح الخصوصية الجديدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات.

ومفهوم سيادة البيانات، ويشمل جمع بيانات المواطنين وملكيتها وتطبيقها. ولإضفاء المزيد من التعقيد على الموقف، هناك سوء استخدام شائع لمصطلحين يستخدمان غالبًا بالتبادل - إقامة البيانات وسيادة البيانات. وعلى الرغم من قابليتها للتبادل بشكل متكرر، إلا أنها تمتلك معاني قانونية مختلفة قليلاً. تشير إقامة البيانات إلى سيناريو تقوم فيه الشركة بتخزين بياناتها في موقع جغرافي محدد تفضله. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بفرض شرط إقامة البيانات للاستفادة من نظام ضريبي أكثر ملاءمة. وعلى العكس من ذلك، تتجاوز سيادة البيانات إقامة البيانات من خلال ليس فقط تخزين البيانات في مكان محدد، عادةً بسبب التفويضات التنظيمية ولكن أيضًا إخضاعها لقوانين البلد الذي توجد فيه فعليًا. وعليه؛ تختلف إجراءات حماية الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات بناءً على موقع مراكز البيانات. وتفرض بعض البلدان تخزينًا محليًا للاستفادة من قوانين الخصوصية المحددة وتنظيم حركة البيانات خارج الدولة بشكل محكم. تاريخياً، احتفظ الأفراد والمؤسسات العامة في بلدانهم في المقام الأول بأغلبية البيانات الشخصية. ففي البداية، كانت البيانات عبارة عن سلعة يتعين على الباحثين طلب تخزينها وتحليلها رسميًا. إلا إن الأنشطة اليومية المعاصرة اصبحت بمثابة مصادر مستمرة لجمع البيانات. وتقوم الكيانات التي تقدم "خدمات مجانية" ظاهريًا بجمع بياناتنا لتصنيفها وتحليلها، مع عدم إدراك العديد من المستخدمين أنهم أنفسهم سلعة

هذه الخدمات المجانية ظاهريًا.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن المستخدمين قد يجدون بياناتهم مخزنة في بلد ما، ويتم تحليلها في بلد آخر، ومن ثم بيعها للمعلنين على نطاق عالمي. وهذا يسلط الضوء على حاجة المستخدمين إلى الدعوة إلى لوائح واضحة تحكم تدفقات البيانات عبر الحدود، مع التركيز على الأساليب القابلة للتشغيل البيني على النهج القومي لحماية البيانات الشخصية وهو ما يتوجب على الحكومة الاردنية النظر اليه بمزيد من الاهتمام حيث يعتبر هذا الموضوع من اهم الجوانب التي تخص الاقتصاد الحديث والجوانب السيادية للدولة خصوصاً فيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها ومن ثم بيعها. ففي عالم نماذج الأعمال القائمة على البيانات، يؤكد الباحثون والمدافعون عن الحقوق الفردية أن الشركات غالبا ما تستغل البيانات الشخصية للتأثير على المستخدمين، مما يشكل تهديدا للاستقلالية، والحقوق الفردية، وأنظمة الإدارة. وكثيرًا ما يفتقر المستخدمون إلى المعرفة حول مدة الاحتفاظ بالبيانات، ومدى البيانات الموجودة بالفعل في حوزة هذه الكيانات، والأغراض المحددة التي يتم استخدام بياناتهم من أجلها. وتعزز هذه الفجوة المعلوماتية أهمية وضع لوائح شفافة لتنظيم استخدام البيانات وضمان حماية المستخدم.

تعتبر سيادة البيانات غير قابلة للتفاوض في الكثير من الدول مثل الصين والهند ويجب أن تكون ضمن اختصاص راسمي السياسات الوطنيين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي (EU) على استخدام البيانات الأوروبية لصالح الشركات الأوروبية وخلق القيمة داخل أوروبا. وفي كندا، أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن عدم القدرة على ضمان السيادة الكاملة على البيانات المخزنة في الحوسبة السحابة، وخاصة بالنسبة للبيانات الحكومية الحساسة التي قد تخضع لقوانين أجنبية والكشف عنها لحكومات أخرى. حيث يقترح صناع السياسات في كندا حلولاً مثل الحد من فئات معينة من البيانات المخزنة في السحابة، وتنفيذ تشفير البيانات، واستخدام العقود لتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة للكنديين فقط.

ويتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أن يتم تخزين جميع البيانات التي يتم جمعها عن المواطنين إما في الاتحاد الأوروبي، بحيث تخضع لقوانين الخصوصية الأوروبية، أو ضمن ولاية قضائية تتمتع بمستويات مماثلة من الحماية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينطبق على كل من مراقبي البيانات ومعالجي البيانات، لذا، سواء كانت الشركة تستخدم أو توفر خدمة الحوسبة السحابية تعالج بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فإنها تتأثر بشكل مباشر بمتلطاب حماية الخصوصية التي تفرضها انظمة حماية الخصوصية في الاتحاد الاروبي.

ومن جانب اخر؛ تتبنى العديد من الشركات استراتيجيات الحوسبة السحابة المتعددة كإجراء وقائي ضد تقييد البائعين. حيث أنشأ كبار موردي الحوسبة السحابة العامة، مثل Microsoft وAWS وGoogle، مراكز بيانات سحابية بشكل استراتيجي في جميع أنحاء العالم لمعالجة المخاوف المتعلقة بسيادة البيانات. ومع ذلك، قد يكون لدى العديد من بائعي هذه الخدمة

SaaS من المستوى الثاني والثالث خيارات محدودة لمراكز البيانات، ويعتمدون على مزود واحد مثل بائعي السحابة العامة الثلاثة الكبار. وللمنافسة في مجال سيادة البيانات، يجب على موفرخدمة الحوسبة السحابة SaaS تقديم مواقع متعددة لمراكز البيانات مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية أو تحديد الامتثال بشكل صريح للوائح سيادة البيانات المحددة بناءً على الموقع الجغرافي لمراكز البيانات.

توجد أنواع مختلفة من المنصات، تخدم أغراضًا مختلفة. وتعمل منصات المعاملات، المتمثلة في أمازون، وعلي بابا، وإير بي إن بي، وأوبر، وبايدو، على تسهيل التوفيق بين العرض والطلب. وتوفر منصات التكنولوجيا، مثل منصة برامج Microsoft ومتاجر التطبيقات التابعة لـ Google وApple، بنية أساسية للآخرين للبناء عليها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصات مثل Alexa من Amazon وSamsung

SmartThings

بإنشاء اتصالات بين المستخدمين وأجهزتهم. وتعمل هذه المنصات على الاستفادة من تأثيرات الشبكة، حيث تؤدي زيادة مشاركة المستخدم إلى تعزيز قيمة النظام الأساسي لكل من المستخدمين والمستثمرين. وبالتالي، غالبًا ما يظل المستخدمون مخلصين للمنصات بسبب الرغبة في التواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.

وتستغل شركات المنصات عدم تناسق المعلومات، وتكتسب ميزة تنافسية عند بيع البيانات من خلال مراكمة معرفة واسعة حول عوامل السوق. حيث إن غموض أسواق البيانات، إلى جانب فهم الباحثين المحدود لديناميكيات العرض والطلب، يعمل على تمكين الشركات من تخزين البيانات المفرطة، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن عدم كفاية الخصوصية للمستخدمين. ويعتمد نموذج "الفريميوم"، الذي تتبناه العديد من المنصات على نطاق واسع، على الإعلانات لتحقيق الإيرادات، حيث يقدم خدمات مجانية مقابل البيانات الشخصية للمستخدمين. يجادل النقاد بأن هذا النموذج، المدفوع بالإعلانات والمحتوى المخصص، قد يساهم في انتشار المحتوى المثير للخلاف للحفاظ على تفاعل المستخدمين، وجذب المزيد من المعلنين وجمع المزيد من البيانات.

في الختام، أدى الارتفاع الكبير في حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS) إلى دفع سيادة البيانات إلى المقدمة، مما يطرح تحديات وفرصًا أمام المنظمين والشركات على مستوى العالم. ويؤكد التفاعل المعقد بين إقامة البيانات وسيادة البيانات على الحاجة إلى تنظيمات دقيقة في عصر حيث يتحول الأفراد، عن غير قصد في كثير من الأحيان، إلى سلع في عالم "الخدمات المجانية" ظاهريا. ومع تدفق البيانات عبر الحدود وتطور نماذج الأعمال، أصبحت الدعوة إلى فرض لوائح تنظيمية شفافة، وحماية المستخدم، وأساليب قابلة للتشغيل البيني أكثر إلحاحا. وسواء من خلال استراتيجيات السحابة المتعددة أو مواقع مراكز البيانات المتنوعة، يتطلب المشهد التنافسي الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية والامتثال الصريح للوائح سيادة البيانات. تؤكد الديناميكيات المتطورة لأنواع المنصات بشكل أكبر على التوازن الدقيق بين مشاركة المستخدم وعوامل السوق ومخاوف الخصوصية، مما يستدعي استمرار التدقيق والوضوح التنظيمي.