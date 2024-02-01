خبرني : مبابي يعلن رحيله عن سان جيرمان في شباط

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي سيُبلغ باريس سان جيرمان بقراره النهائي، خلال شهر شباط
و قالت الصحيفة: "النجم الفرنسي سيُعلن رسمياً عدم رغبته في البقاء مع النادي الباريسي،
ليفتح الباب أمام اكتمال صفقة انتقاله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم".
وتابعت: "اللاعب 25 عاماً اتخذ قراره بالفعل بعدما رفض تجديد عقده مع "بي إس جي"، ولكنه من المقرر أن يعلن عن عدم استمراره في "حديقة الأمراء" خلال الشهر الحالي".
وأشارت إلى أن ريال مدريد أمام فرصة مناسبة لتوجيه ضربته والتعاقد مع هداف كأس العالم 2022، لافتة إلى أن "الملكي" جاهز لدمج مبابي مع النجمين جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
MENAFN01022024000151011027ID1107797628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.