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خبرني : مبابي يعلن رحيله عن سان جيرمان في شباط

2/1/2024 8:38:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي سيُبلغ باريس سان جيرمان بقراره النهائي، خلال شهر شباط
و قالت الصحيفة: "النجم الفرنسي سيُعلن رسمياً عدم رغبته في البقاء مع النادي الباريسي،

ليفتح الباب أمام اكتمال صفقة انتقاله إلى ريال مدريد في نهاية الموسم".

وتابعت: "اللاعب 25 عاماً اتخذ قراره بالفعل بعدما رفض تجديد عقده مع "بي إس جي"، ولكنه من المقرر أن يعلن عن عدم استمراره في "حديقة الأمراء" خلال الشهر الحالي".

وأشارت إلى أن ريال مدريد أمام فرصة مناسبة لتوجيه ضربته والتعاقد مع هداف كأس العالم 2022، لافتة إلى أن "الملكي" جاهز لدمج مبابي مع النجمين جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.

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