خبرني : مؤسس فيسبوك يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل أمام الكونجرس

MENAFN - Khaberni) خبرني - تقدّم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج باعتذار لأهالي ضحايا منصات التواصل الاجتماعي، خلال جلسة أمام الكونجرس الأميركي ضمّت رؤساء "ميتا" و"اكس" و"تيكتوك" و"ديسكورد" و"سنابتشات"



وتمحورت على مخاطر الشبكات الاجتماعية على الأطفال والمراهقين.

وقال رئيس "ميتا" واقفاً أمام ضحايا انتهاكات المنصات الرقمية وعائلاتهم في إحدى قاعات الكونغرس، "آسف لكل ما مررتم به"، معتبراً أنّ "أحداً لا يجب أن يختبر الأمور التي عانتها عائلاتكم".

وتحظى هذه المسألة بإجماع السياسيين على مختلف توجهاتهم وعدد كبير من الجمعيات التي تتهم شبكات التواصل الاجتماعي بعدم توفير الحماية الكافية للشباب، خصوصاً ضد مخاطر الاستغلال الجنسي أو الانتحار.

وواجه كل من زوكربيرج ("ميتا")، وليندا ياكارينو ("اكس")، وشو زي تشيو (تيك توك)، وإيفان شبيغل ("سنابتشات")، وجايسن سيترون ("ديسكورد") سيلاً من التعليقات الغاضبة.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لمدراء المنصات "سيّد زوكربيرج، أنت ومَن يمثّل الشركات الحاضرة هنا، أدرك أنكم لا تقصدون ذلك، لكنّ أياديكم ملطخة بالدماء. توفّرون منتجاً يقتل الناس".

وتحدث زوكربيرج عن إجراءات كثيرة اتخذتها مجموعته لحماية الفئة الشابة، معيداً التذكير بأنّ "ميتا" استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مسألة السلامة منذ العام 2016 ووظّفت 40 ألف شخص في قسمي إدارة المحتوى والسلامة في المنصات.