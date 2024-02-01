خبرني : الإعلام العبري: هذا إذلال مصري لإسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - "ضعف أمام مصر - إذلال إسرائيلي".. هكذا نشر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي تقريره منتقدا مماطلة السلطات المصرية بالسماح لقوات الجيش الإسرائيلي بالانتشار في محور فيلادليفا.

وقال الموقع العبري مثلما يتعرض المستوى السياسي لانتقادات حادة بسبب التردد في كل ما يتعلق بقضية اليوم التالي للحرب على غزة، تتعرض المؤسسة العسكرية أيضا لانتقادات لعدم قدرتها للوصول إلى الحدود المصرية مع غزة بسبب الرفض المصري، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً على تعزيز القوات المصرية على طول محور فيلادلفيا.

فيما قال مصدر أمني إسرائيلي إن المصريين ينظرون إلى حماس في غزة كوسيلة لتقويض القدرات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي ليس من مصلحة مصر القضاء على الحركة.

وانتقد مسؤولون في المؤسسة العسكرية المستوى السياسي قائلين إن مجلس الوزراء لا يظهر ضعفا تجاه مصر التي تمارس ضغوطا على عدم المناورة في رفح فحسب، بل وافق مؤخرا على تعزيز القوات المصرية على طول محور فيلادلفيا.

وقال المسؤولون العسكريون أن أحد عوامل التعقيد التي تقوم بها مصر في هذا الموضوع يعد "إذلالا لإسرائيل".

وقال مصدر أمني آخر إن "المصريين يعتبرون حماس في قطاع غزة وسيلة لتقويض القدرات العسكرية الإسرائيلية".

وفي غضون ذلك، جرت في الأسابيع الأخيرة مناقشات بين مختلف المسؤولين الأمنيين من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وهيئات أخرى تناولت "اليوم التالي" للحرب في غزة، وكيفية استعدادات مصر للسيطرة على المثلث الحدودي الإسرائيلي الفلسطيني لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتلبية احتياجات القوات المسلحة التابعة لحركة حماس.

وقال مسؤول أمني كبير إنه في عام 2005، بعد فك الارتباط، تم اتخاذ قرار بنقل مسؤولية نقل البضائع إلى قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاق الجديد الذي توسطت فيه مصر، ولهذا الغرض تم "تم إنشاء نظام HML المشترك الذي يراقب ما يحدث في المعبر باستخدام الكاميرات.

وأضافوا: "كانت مزحة جيدة، حيث ضم النظام جنودًا إيطاليين كانوا ينامون في عسقلان وسرعان ما أدركوا أن هذا النظام غير فعال وتم إغلاقه في 2008. ولكن ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ حماس وصلت إلى السلطة، وتمكنت من بناء نظام لتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة من معبر رفح وعبر أنفاق فيلادلفيا"، على حد قولهم.

وقال مسؤول أمني آخر: "لقد تحدثوا عن إمكانية توسيع معبر كرم أبو سالم لإلغاء إمكانية نقل البضائع إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري عمليا، ولكن إسرائيل تخشى ذلك بسبب الميزانية لهذا الموضوع.

المصدر: موقع واللا