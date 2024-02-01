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خبرني : مهاجم النشامى يتفق مع الخور

2/1/2024 8:38:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصبح لاعب منتخب الأردن علي علوان قريبا من الانتقال للخور القطري ليمثله خلال المرحلة المقبلة.

واتفق علوان مبدئيا مع نادي الخور الذي راقب علوان خلال مشاركته مع النشامى في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، فضلا عن معرفته بقدراته من خلال احترافه من قبل مع فريق الشمال.

وكان الشمال قد فسخ عقد علوان قبل نحو أسبوعين، ما أتاح له الاتفاق مع الخور، والاستمرار في الدوري القطري.

وانهالت العروض الاحترافية من الأندية القطرية على لاعبي منتخب الأردن حيث كان المدافع يزن العرب قد اتفق قبل يومين مع معيذر القطري عقب فسخ عقده مع الشرطة العراقي.

ويعتبر علوان من اللاعبين المميزين حيث يمتلك القدرة على اللاعب كمهاجم أو خلف المهاجم، وبدأ مسيرته مع الجزيرة قبل أن ينتقل للشمال القطري.

وكان المغربي الحسين عموتا مدرب منتخب الأردن قد عقّب على انتقالات اللاعبين وهم بمعسكر المنتخب قائلًا: "الوقت لا يبدو مناسبًا، لكن أحيانًا الظروف تفرض على اللاعبين حسم وجهاتهم الاحترافية المقبلة".

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