خبرني : مهاجم النشامى يتفق مع الخور

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- Khaberni) خبرني - أصبح لاعب منتخب الأردن علي علوان قريبا من الانتقال للخور القطري ليمثله خلال المرحلة المقبلة.
واتفق علوان مبدئيا مع نادي الخور الذي راقب علوان خلال مشاركته مع النشامى في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، فضلا عن معرفته بقدراته من خلال احترافه من قبل مع فريق الشمال.
وكان الشمال قد فسخ عقد علوان قبل نحو أسبوعين، ما أتاح له الاتفاق مع الخور، والاستمرار في الدوري القطري.
وانهالت العروض الاحترافية من الأندية القطرية على لاعبي منتخب الأردن حيث كان المدافع يزن العرب قد اتفق قبل يومين مع معيذر القطري عقب فسخ عقده مع الشرطة العراقي.
ويعتبر علوان من اللاعبين المميزين حيث يمتلك القدرة على اللاعب كمهاجم أو خلف المهاجم، وبدأ مسيرته مع الجزيرة قبل أن ينتقل للشمال القطري.
وكان المغربي الحسين عموتا مدرب منتخب الأردن قد عقّب على انتقالات اللاعبين وهم بمعسكر المنتخب قائلًا: "الوقت لا يبدو مناسبًا، لكن أحيانًا الظروف تفرض على اللاعبين حسم وجهاتهم الاحترافية المقبلة".
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