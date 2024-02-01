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خبرني : إعلان نتائج امتحان الشـامل للدورة الشتوية اليوم

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.


ومن المقرر أن يعلن العجلوني النتائج ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

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