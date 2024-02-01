خبرني : نتائج تكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" لعام 2023 في تمام الساعة السادسة مساء.

وأكدت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون عبر الرابط

وتعتزم الوزارة الإعلان عن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث وتدريج المعدلات، في بيان الخميس.



وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الدورة شارك فيها 81,614 طالبا، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

وأشار المساعفة إلى أن عمليات التصحيح كانت من خلال الماسح الضوئي للأسئلة الموضوعية، إلى جانب تصحيح الأسئلة المقالية مراكز التصحيح المنتشرة في مختلف المحافظات لمباحث الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية ، وأن الامتحانات راعت الفروقات الفردية للطلبة،

وأن الأسئلة جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة.