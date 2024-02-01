Thursday, 01 February 2024 05:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : نتائج تكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" لعام 2023 في تمام الساعة السادسة مساء.

وأكدت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون عبر الرابط

وتعتزم الوزارة الإعلان عن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث وتدريج المعدلات، في بيان الخميس.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الدورة شارك فيها 81,614 طالبا، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

وأشار المساعفة إلى أن عمليات التصحيح كانت من خلال الماسح الضوئي للأسئلة الموضوعية، إلى جانب تصحيح الأسئلة المقالية مراكز التصحيح المنتشرة في مختلف المحافظات لمباحث الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية ، وأن الامتحانات راعت الفروقات الفردية للطلبة،

وأن الأسئلة جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة.

MENAFN01022024000151011027ID1107797623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث