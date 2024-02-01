خبرني : نتائج تكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" لعام 2023 في تمام الساعة السادسة مساء.
وأكدت الوزارة أن إعلان النتائج سيكون عبر الرابط
وتعتزم الوزارة الإعلان عن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث وتدريج المعدلات، في بيان الخميس.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الدورة شارك فيها 81,614 طالبا، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
وأشار المساعفة إلى أن عمليات التصحيح كانت من خلال الماسح الضوئي للأسئلة الموضوعية، إلى جانب تصحيح الأسئلة المقالية مراكز التصحيح المنتشرة في مختلف المحافظات لمباحث الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية ، وأن الامتحانات راعت الفروقات الفردية للطلبة،
وأن الأسئلة جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة.
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