خبرني : %65.2 نسبة النجاح العامة بالامتحان الشامل للدورة الشتوية

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- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024، والتي بلغ فيها نسبة النجاح 65.2%.
وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن عدد المشتركين في هذه الدورة (6320) ستة آلاف وثلاثمائة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (6311) ستة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر طالب وطالبةً، توزعوا على (53) ثلاث وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (90) تسعين تخصصاً دراسيا.
وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (9) تسعة طلاب فقط، وتم ضبط (14) أربع عشرة مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4121) أربعة ومائة وواحد وعشرين طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (65,2%) خمسة وستين واثنان من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقةـ وفق العجلوني.
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