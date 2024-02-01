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خبرني : %65.2 نسبة النجاح العامة بالامتحان الشامل للدورة الشتوية

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024، والتي بلغ فيها نسبة النجاح 65.2%.

وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن عدد المشتركين في هذه الدورة (6320) ستة آلاف وثلاثمائة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (6311) ستة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر طالب وطالبةً، توزعوا على (53) ثلاث وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (90) تسعين تخصصاً دراسيا.

وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (9) تسعة طلاب فقط، وتم ضبط (14) أربع عشرة مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4121) أربعة ومائة وواحد وعشرين طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (65,2%) خمسة وستين واثنان من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقةـ وفق العجلوني.

للاطلاع على النتائج
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