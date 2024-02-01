خبرني : أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل

خبرني : أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل
التاريخ
2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الخميس، نتائج الامتحان الشامل الدورة الشتوية ٢٠٢٤.
ووفق العجلوني بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 65.2%.
وتاليا اسماء الطلبة الأوائل:
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