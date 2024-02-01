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خبرني : أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الخميس، نتائج الامتحان الشامل الدورة الشتوية ٢٠٢٤.

ووفق العجلوني بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 65.2%.

وتاليا اسماء الطلبة الأوائل:

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