خبرني : توقفوا فوراً عن استخدامه..تحذير أردني من مكمل غذائي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي
KINGDOM ROYAL HONEY
GOLD VIP والذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان ( (TADALFIL
والتي يتطلب استخدامها اشراف طبي .
ودعت المؤسسة
في تحذير أصدرته اليوم، مستخدمي المكمل المذكور إلى التوقف المباشر عن استخدامه، كما عممت على المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه
والتحفظ على الكميات المتوفرة منه لديها لحين استكمال
الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.
هذا وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.
MENAFN01022024000151011027ID1107797620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.