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خبرني : ترفيع موظفين حكوميين وإنهاء خدمات آخرين -أسماء

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الموافقة على قرارات مجلس الوزراء بترفيع عدد من الموظفين في مؤسسات ودوائر حكومية ، وإنهاء خدمات آخرين .

وتاليًا الاسماء عبر موقعنا:

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