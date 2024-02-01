خبرني : ترفيع موظفين حكوميين وإنهاء خدمات آخرين -أسماء

خبرني : ترفيع موظفين حكوميين وإنهاء خدمات آخرين -أسماء
التاريخ
2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الموافقة على قرارات مجلس الوزراء بترفيع عدد من الموظفين في مؤسسات ودوائر حكومية ، وإنهاء خدمات آخرين .
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