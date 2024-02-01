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خبرني : إرادتان ملكيتان بـعبدالهادي والقضاة

2/1/2024 8:38:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين إياد محمود حسين عبدالهادي في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تايخ 15/1/2024.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الدكتور فياض القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ ‎.٢٠٢٤/١/٢١‏

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