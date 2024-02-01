خبرني : إرادتان ملكيتان بـعبدالهادي والقضاة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين إياد محمود حسين عبدالهادي في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تايخ 15/1/2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الدكتور فياض القضاة رئيسا لديوان التشريع والرأي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ .٢٠٢٤/١/٢١
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