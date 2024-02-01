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اليحيا: إسهامات مشهودة لـ ((الهلال الأحمر الكويتي)) في خدمة غايات العمل الإنساني

2/1/2024 8:31:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير أمس الثلاثاء في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لدعم الجهود المشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية جراء الحروب والأزمات، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وقد أثنى وزير الخارجية خلال اللقاء بالإسهامات المشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في خدمة غايات العمل الإنساني، مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها الجمعية نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة للشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وإبراز المكانة المرموقة التي تعتليها دولة الكويت ودعم رصيدها الحافل بالعمل الإنساني المميز.
من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا غيرفالا قدمت خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية. وأعربت عن أطيب تمنياتها بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ودعم مجالات التعاون المتعددة في مختلف القطاعات.

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