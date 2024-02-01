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((الإعلام)): نشر أي محظورات بوسائل الإعلام سيواجه بحزم وفق القوانين واللوائح والنظم

2/1/2024 8:31:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي أن نشر ما هو محظور ومخالف في وسائل الإعلام سيواجه بكل حزم وفق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت القوانين بكل مهنية واحترافية دون تمايز.
وذكر السبيعي، في تصريح لـ«كونا» أمس، أنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أو بث أو إعادة أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات الواردة في قوانين الإعلام في دولة الكويت.
وأضاف أن الوزارة تقوم بمتابعة ورصد الأخبار والمواد الإعلامية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة مبينا أنها تطبق قانون الإعلام الإلكتروني على الحسابات التي تتصف بالمهنية فقط في حين تتعامل جهات أخرى معنية في البلاد مع الحسابات الشخصية بقوانين أخرى.
ودعا مسؤولي الوسائل الإعلامية المختلفة إلى ضرورة الالتزام بتحري الدقة في نقل أي خبر في مطبوعاتهم ومنصاتهم والعمل على تعزيز المحتوي الإعلامي الهادف والحرص على إظهار الصورة المشرفة للبلاد والتعاون بكل ما يسهم في تطوير العمل الإعلامي ومعالجة السلبيات.
وأكد السبيعي حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي.

MENAFN01022024000130011022ID1107797613

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