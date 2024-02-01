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الجيش: غير صحيح إحالة عدد من العاملين في إدارة مكتب وزير الدفاع السابق للتحقيق

2/1/2024 8:31:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة عدد من العاملين في إدارة مكتب وزير الدفاع السابق للتحقيق بسبب وجود تجاوزات إدارية.
ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.

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