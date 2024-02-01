الجيش: غير صحيح إحالة عدد من العاملين في إدارة مكتب وزير الدفاع السابق للتحقيق

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة عدد من العاملين في إدارة مكتب وزير الدفاع السابق للتحقيق بسبب وجود تجاوزات إدارية.
ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأكدت أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.
MENAFN01022024000130011022ID1107797612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.