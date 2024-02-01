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السنوسي وسردان بدلاً من أوساكا وسيزار في السالمية

2/1/2024 8:30:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
«ضرب السالمية عصفورين بحجر» في اليوم قبل الأخيرة للتعاقدات الشتوية للموسم 2023-2024، وذلك بعدما تعاقد مع المهاجم الليبي السنوسي الهادي (30 عاما)، والنمساوي سردان سبيردونوفيتش (31 عاما)، ليكونا بدلا من الغاني ابدو إيساكا، والسنغالي أوسينو سيزار.
وجاء تعاقد الجهاز الإداري للسالمية مع السنوسي وسردان بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة الكرواتي انتي ميشا، وقد دخل سردان تدريبات السماوي أول من أمس في أول حصة تدريبية له مع الفريق، فيما شارك السنوسي في تدريبات السماوي أمس تحضيرا لمواجهة كاظمة في الدور ربع النهائي لكأس الأمير غدا الجمعة. جدير بالذكر أن الليبي السنوسي قدم مستويات متميزة مع النادي العربي، لمدة ثلاثة مواسم متتالية، فيما جاء النمساوي سردان قادما من نادي هجر السعودي، وسبق له اللعب في نادي أدميرا النمساوي، وأكثر من ناد صربي.

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