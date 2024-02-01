استئناف دوري كرة بنك وربة 11 فبراير

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، استئناف منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم اعتبارا من 11 فبراير بإقامة الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية بعدما تأهل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت عن المجموعة الأولى وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في الكويت عن المجموعة الثانية وأيضا جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية على صباح السالم عن المجموعة الثالثة، وكذلك أكاديمية سعد العبدالله وكلية الكويت التقنية عن المجموعة الرابعة.
هذا، وأكد رئيس اللجنة الفنية لدوري بنك وربة لكرة القدم وليد نصار، أن الأدوار الإقصائية ستقام على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما ستقام المباراة النهائية التي سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعدها على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة نظرا للنقل التليفزيوني بعد موافقة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري على نقلها لدعم أبنائه اللاعبين خاصة أن الدوري هذا الموسم شهد منافسة قوية خلال الأدوار التمهيدية (دوري المجموعات)، وقال: اللجنة الفنية اتفقت على تثبيت المواعيد خلال دور الثمانية وقبل النهائي، أما المباراة النهائية ومباراة الثالث والرابع فستحددان وفقا لظروف الفرق المتأهلة.
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