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استئناف دوري كرة بنك وربة 11 فبراير

2/1/2024 8:30:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، استئناف منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم اعتبارا من 11 فبراير بإقامة الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية بعدما تأهل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت عن المجموعة الأولى وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في الكويت عن المجموعة الثانية وأيضا جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية على صباح السالم عن المجموعة الثالثة، وكذلك أكاديمية سعد العبدالله وكلية الكويت التقنية عن المجموعة الرابعة.
هذا، وأكد رئيس اللجنة الفنية لدوري بنك وربة لكرة القدم وليد نصار، أن الأدوار الإقصائية ستقام على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما ستقام المباراة النهائية التي سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعدها على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة نظرا للنقل التليفزيوني بعد موافقة وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري على نقلها لدعم أبنائه اللاعبين خاصة أن الدوري هذا الموسم شهد منافسة قوية خلال الأدوار التمهيدية (دوري المجموعات)، وقال: اللجنة الفنية اتفقت على تثبيت المواعيد خلال دور الثمانية وقبل النهائي، أما المباراة النهائية ومباراة الثالث والرابع فستحددان وفقا لظروف الفرق المتأهلة.

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