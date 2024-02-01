Thursday, 01 February 2024 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاظمة يستقر على قيد رضا وتيدي

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة على قيد المحترفين النيجيري بنجامين تيــدي والجزائـري رضــا أمين بـدلا مـن اللاعبين البرازيلي دوغلاس فالي والجزائري عماد الدين عزي.
وكانت إدارة كاظمة تتباحث حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس موعد اغلاق باب الانتقالات الشتوية حول أمر التخلي عن المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد والتعاقد مع لاعب مهاجم بدلا منه، حيث لن يتمكن ميشيل من الانضمام للفريق قبل 9 الجاري على أقل تقدير نظرا لظروفه الخاصة، وهـو أمــر قد يساهم بفســخ عقده بشكل رسمي، وبالتالي سيعتمد المدرب محمد دهيليس في قلب الدفاع على رضا أمين وحمد حربي، على أن يكون بديلاهما في حال غياب او إصابة أي منهما لاعب الوسط خالد شامان والظهير محمد خالد.

MENAFN01022024000130011022ID1107797571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث