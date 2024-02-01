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رقم جديد للسعد بكأس العالم للرماية

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق لاعب المنتخب الوطني للرماية عبدالعزيز السعد رقما جديدا بعد حصوله على المركز الخامس في منافسات «سكيت» ببطولة كأس العالم للرماية 2024 (مسدس وبندقية وخرطوش) التي تستضيفها مصر.
وقال السعد في تصريح إنه تمكن من الحصول على المركز الخامس، مؤكدا أن هذه الانطلاقة بداية مشاركات ونتائج لمراكز أعلى في بطولات قادمة خارجية.
وأضاف أن «البطولة تضم 10 ميادين تعاملنا على خمسة منها»، مشيرا إلى أنه «تمكن من إحراز العلامة الأولى للرماية كاملة 75 من 75 ثم جاءت نتيجة العلامة الثانية بنتيجة 49 من 50 والأخيرة والتي كانت سبب التأهل جاءت بنتيجة 124 من 125، وهذا يعد رقما جديدا باسمه».
وأشاد السعد بدعم الجهاز الفني للمنتخب والقائمين عليه لتوفير كل الاحتياجات للاعبي الرماية المشاركين خلال فترة المعسكر.
ويشارك في بطولة كأس العالم للرماية التي تقام على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنافسات (مسدس وبندقية وخرطوش) أكثر من 600 رام يمثلون 66 دولة.
وأحرز الرامي المصري عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في البطولة، فيما حقق الانجليزي بين ليويلين الميدالية الفضية، وحصل الألماني سفين كورتي على البرونزية. وشارك منتخبنا في البطولة بالراميين عبدالعزيز السعد وعبدالله الطرقي.

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