((طائرة)) الكويت والقادسية إلى عُمان

MENAFN - Al-Anbaa) يعقوب العوضيتتجه اليوم بعثة فريقي الكرة الطائرة بناديي الكويت والقادسية إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية والتي تقام خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري، وكان «العميد» قد اختتم أمس معسكره الخارجي في تركيا والذي امتد أسبوعين خاض خلاله 4 مباريات تحضيرية.

أما «الملكي» فقد اختتم معسكره الخارجي في دبي أمس كما لعب أيضا 4 مباريات ودية مع كل من دبي والوصل والجزيرة وبني ياس.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت القادسية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الريان القطري والابتسام السعودي والسيب العماني وبني ياس الإماراتي، فيما حل «الكويت» وصيف النسخة الأولى ضمن المجموعة الثانية، مع أندية خيبل المهرة اليمني والعربي القطري وصحار العماني وشباب الحسين الأردني والأهلي البحريني.

إلى ذلك، فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على التضامن 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري العام، ورفع البرتقالي رصيده إلى 34 نقطة متصدرا الترتيب العام مؤقتا، حيث تتبقى مباريات مؤجلة للقادسية والكويت بسبب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا، فيما ظل رصيد التضامن على 15 نقطة بالمركز الثامن.

وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن نفس الجولة، حيث يلتقي العربي برصيد 31 نقطة مع اليرموك بـ16 نقطة في الـ5.15 مساء على نفس الصالة. ويبحث الأخضر عن 3 نقاط تضعه في الصدارة مع البرتقالي، فيما يتطلع اليرموك إلى فوز يبقيه وسط الترتيب العام ويبعده عن فرق ذيل القائمة.