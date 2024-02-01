((الأصفر)) يتعاقد مع العماني فواز

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
أعلن نادي القادسية تعاقده مع لاعب الوسط العماني عبدالله فواز (27 عاما) قادما من نادي النهضة، ليحل بدلا من المهاجم التونسي يوسف بن سودة الذي فسخ الأصفر التعاقد معه قبل أيام، وذلك رغبة من الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان في التعاقد مع لاعب وسط بدلا من المهاجم. وبهذا يكون الأصفر قد أغلق ملف الانتقالات الشتوية مع آخر يوم. وشارك فواز مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا التي تقام حاليا في قطر بجميع المباريات كلاعب أساسي أمام السعودية وتايلند وقيرغيزستان.
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