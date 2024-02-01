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((الأصفر)) يتعاقد مع العماني فواز

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
أعلن نادي القادسية تعاقده مع لاعب الوسط العماني عبدالله فواز (27 عاما) قادما من نادي النهضة، ليحل بدلا من المهاجم التونسي يوسف بن سودة الذي فسخ الأصفر التعاقد معه قبل أيام، وذلك رغبة من الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان في التعاقد مع لاعب وسط بدلا من المهاجم. وبهذا يكون الأصفر قد أغلق ملف الانتقالات الشتوية مع آخر يوم. وشارك فواز مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا التي تقام حاليا في قطر بجميع المباريات كلاعب أساسي أمام السعودية وتايلند وقيرغيزستان.

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