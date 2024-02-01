((الأبيض)) لتجاوز ((سلة)) اليرموك

((الأبيض)) لتجاوز ((سلة)) اليرموك
التاريخ
2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مع اليرموك في الـ 6 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة أفضلية كبيرة للكويت حامل اللقب، الذي يسعى بدوره لصدارة الترتيب، والتأهل إلى المربع الذهبي الحاسم على لقب البطولة، وهو بالمركز الأول.
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