Thursday, 01 February 2024 05:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الأبيض)) لتجاوز ((سلة)) اليرموك

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مع اليرموك في الـ 6 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة أفضلية كبيرة للكويت حامل اللقب، الذي يسعى بدوره لصدارة الترتيب، والتأهل إلى المربع الذهبي الحاسم على لقب البطولة، وهو بالمركز الأول.

MENAFN01022024000130011022ID1107797567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث