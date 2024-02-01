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((أزرق السلة)) يشارك في ((كأس بيروت))

2/1/2024 8:30:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل
أعلنت اللجنة المنظمة لـ «كأس بيروت» لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تقام في العاصمة اللبنانية من 17 إلى 20 فبراير الجاري عن المنتخبات المشاركة وهي: الكويت وسورية والعراق وفلسطين وعمان إلى جانب المنتخب اللبناني المضيف.
وتشكل البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومن تنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس» مناسبة مهمة للمنتخبات المشاركة للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة القارة نهاية الشهر المقبل. وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين.
المجموعة الأولى: الكويت ولبنان والعراق. والمجموعة الثانية: سورية وفلسطين وعمان. وتفتتح البطولة السبت 17 فبراير على ان يكون النهائي الثلاثاء 20 منه بين بطلي المجموعتين على اللقب.
ورحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أكرم الحلبي بالأشقاء العرب، متمنيا للجميع الاستفادة من البطولة لأفضل تحضير ممكن في أجواء صحية ومناسبة. وقال «ان بيروت ستعود لتحتضن الأشقاء العرب أندية ومنتخبات، بعدما أكدت كرة السلة اللبنانية حضورها إقليميا وعالميا». وعبر الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته لوجود المنتخبات العربية ولاسيما المنتخبات الخليجية في لبنان «على رغم الظروف الإقليمية، لتؤكد المسابقة أن بيروت هي دائما مدينة للحياة».

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