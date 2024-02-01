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محمد المنصور عضو تحكيم ((الأفلام الروائية الطويلة)) بـ ((بغداد السينمائي))

2/1/2024 8:28:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
اختارت اللجنة العليا للدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي (دورة المخرج محمد شكري جميل) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح خلال الفترة من 10 فبراير حتى 14 من الشهر نفسه الفنان القدير محمد المنصور عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي ستكون برئاسة المخرج نجدت أنزور، وتضم اللجنة في عضويتها بجانب الفنان القدير محمد المنصور كلا من: الفنانة فاطمة الربيعي والسيناريست حامد المالكي والمخرج محمد الدراجي.
في حين سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج صلاح كرم، وتضم في عضويتها الفنان مقداد عبدالرضا، والفنانة منال سلامة، فيما سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية د.ماهر مجيد والفنان باسم قهار، والمخرج فارس طعمة التميمي، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الإنيميشن) فسيترأسها الفنان ناصر حسن، وتضم في عضويتها المخرج د.محمد أبوغزالة ومدير التصوير زياد تركي.

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