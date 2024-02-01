الليلة.. ((الحارس))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم فرقة تياترو المسرحية الليلة ضمن عروض مهرجان الكويت الدولي للمونودراما مسرحية «الحارس» من تأليف مالك القلاف وتمثيل يوسف الحربي ومن إخراج القدير هاني النصار، وذلك في تمام السادسة مساء.
ومسرحية «الحارس» تتحدث عن معاناة موظف بعد ما كان يعمل بوظيفة مرموقة تم تكليفه بوظيفة «حارس» لثلاجة موتى، ليخلق بينه وبين الموتى علاقة غريبة سيكتشفها المتلقي أثناء متابعته للعرض الذي يمثل المشاركة الثالثة لفرقة «تياترو» في هذا المهرجان بعد أن قدمت «العازفة» في الدورة الرابعة للمهرجان وكانت من إخراج محمد الكندري وتأليف موسى بهمن وتمثيل سالي فراج، ومسرحية «من في القاع» تأليف وإخراج موسى بهمن، التي قدمتها الفرقة بدورة المهرجان الأولى.
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