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الليلة.. ((الحارس))

2/1/2024 8:28:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم فرقة تياترو المسرحية الليلة ضمن عروض مهرجان الكويت الدولي للمونودراما مسرحية «الحارس» من تأليف مالك القلاف وتمثيل يوسف الحربي ومن إخراج القدير هاني النصار، وذلك في تمام السادسة مساء.
ومسرحية «الحارس» تتحدث عن معاناة موظف بعد ما كان يعمل بوظيفة مرموقة تم تكليفه بوظيفة «حارس» لثلاجة موتى، ليخلق بينه وبين الموتى علاقة غريبة سيكتشفها المتلقي أثناء متابعته للعرض الذي يمثل المشاركة الثالثة لفرقة «تياترو» في هذا المهرجان بعد أن قدمت «العازفة» في الدورة الرابعة للمهرجان وكانت من إخراج محمد الكندري وتأليف موسى بهمن وتمثيل سالي فراج، ومسرحية «من في القاع» تأليف وإخراج موسى بهمن، التي قدمتها الفرقة بدورة المهرجان الأولى.

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