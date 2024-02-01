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((لالونا)) معاناة أُم.. و((المملوك)) البحث عن الحرية!

2/1/2024 8:28:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يواصل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابع «دورة الفنان القدير محمد جابر»، تقديم عروضه المسرحية على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني، حيث قدمت فرقة موازييك الجزائرية امس الأول عرضا مسرحيا حمل عنوان «لالونا» من تأليف وإخراج هشام بوسهلة ومن أداء الممثلة القديرة سعاد جناتي التي أظهرت قدرات مميزة في تجسيد دور «ما مريامة» المشتاقة لابنها الوحيد الذي توفي منذ 30 سنة ولكنها تعتقد أنه مازال على قيد الحياة.
فعلى مدار 55 دقيقة، ومن خلال مشاهد مختلفة يعيش المتلقي معاناة هذه الأم التي تحلم بالعثور على ابنها الوحيد «موسى» ولكن دون جدوى حتى انحنى ظهرها وفقدت عقلها الذي تشبث بالقمر واعتبرته مرافقا لابنها، وإنه سيعود معه!
أظهر العرض مشاعر الفقد في قلب الأم «ما مريامة» التي جسدتها الفنانة سعاد جناتي بكل براعة بجانب أكثر من شخصية منها الأم في مرحلة الشباب، والأم الثكلى التي قصم ظهرها فقد ابنها والفتاة اللعوب، التي تريد بالإضافة إلى شخصية الساحرة الشريرة، والمرأة التي تتجه للسحرة لفك طلاسم غياب ابنها، كل هذه الأدوار استطاعت جناتي أن تؤديها بصورة نالت عليها إعجاب الحضور.
اتسم العرض برؤية سينوغرافية دائرية من تصميم المخرج هشام بوسهلة، الذي كتب النص أيضا، تعكس فيها صورة القمر لتغوص في دوامة الحياة ودورتها الرتيبة في أجواء البوح والغوص في قضية ضحايا الهجرة غير الشرعية.
«المملوك» والحرية
ومن جانبها، قدمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام العرض المسرحي «المملوك» المقتبسة من مسرحية «مغامرة رأس المملوك جابر» للمسرحي السوري الراحل سعدالله ونوس، أعدها وأخرجها أحمد عبدالله راشد بشكل مختلف عن نصها الأصلي وقام بأدائها على الخشبة الممثل عبدالله علي الخديم، أما الإضاءة فتصدى لها خالد الظنحاني.
المسرحية تحمل بين طياتها العديد من المعاني الإنسانية في زمن لم تعد للإنسانية لها مكان فيه، وذلك من خلال مملوك مقهور محظور مسجون داخل محبسه الضيق المليء بالآهات والآلام والحسرات على واقع عاشه ذلك المملوك أليم يحياه المملوك، واقع الذل والحظر داخل المحبس الضيق وما يعانيه من قهر وظلم وضرب وإهانة للبحث عن حريته الذي فقدها من زمن بعيد ليعيش بصراع نفسي لا حدود له جسده الممثل عبدالله الخديم بكل إتقان.

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