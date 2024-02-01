((قريش)).. رحلة مسرحية تستكشف الطقوس الرمضانية الكويتية



علي النصف: «الجابرية الحرة» تحرص دائماً على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة

مريم الخترش: العرض يتضمن فقرات موسيقية وتمثيلية تصنع تفاعلاً بينه وبين الجمهور فهد الرحماني: «قريش» تحدٍّ لنا.. والعمل مليء بالمفاجآت والكوميديا والتأمل والمتعة

عبدالحميد الخطيبأعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن أحدث وأول أعمالها لعام 2024، وهي سهرة مسرحية، موسيقية، تفاعلية، ومبهرة بعنوان «قريش»، حيث سيتم تقديمها في ثلاثة عروض تبدأ من 28 فبراير المقبل حتى 1 مارس على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي طرح التذاكر على موقعه الإلكتروني للجمهور.وفي هذا الصدد، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ «الجابرية الحرة»: مسرحية «قريش» هي باكورة أعمالنا لهذه السنة بعد تقديم عرض «فيكم طرب - ليلة مع ميامي» في سبتمبر الماضي، مبينا أن «الجابرية الحرة» تحرص دائما على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة للساحة، وأردف: نسعد بتقديم هذا العمل الثري ثقافيا واجتماعيا، فعرض «قريش» سيأخذ الجمهور في رحلة تستكشف كل الطقوس الرمضانية في الثقافة الكويتية.بدورها، قالت مريم الخترش، المنتج الإبداعي: هذا العمل ليس مجرد عرض، بل هو رمز لعادات الكويتيين الرمضانية، يتزين بجميع تفاصيلها، ابتداء من الفكرة الفريدة التي صاغها فهد الرحماني، مخرج العمل، مرورا بالأزياء إلى الشخصيات التي رأيناها على الشاشة طوال العقود الماضية، وكافة الأجواء التي تجمع حولها الكويتيين في ثقافتهم الشعبية، لافتة الى أن العرض يتضمن العديد من الفقرات الموسيقية والتمثيلية التي تصنع تفاعلا فريدا بينه وبين الجمهور كما لو كانوا يمضون أيام رمضان معنا على المسرح.من جهته، قال المخرج فهد الرحماني: «قريش» عمل مليء بالمفاجآت والكوميديا والتأمل والمتعة مع أهم البرامج التلفزيونية والأغنيات والمواقف التي تذكرنا برمضان وطقوسه، وكل ما ارتبط منه بذاكرتنا على مدى عقود، نعيشها خلال ساعتين أو أكثر من المتعة والتفاعل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود، بالإضافة الى ممثلين واستعراضيين يثرون أجواء العرض، مستدركا: هذا العرض يشكل تحديا بالنسبة لنا من حيث اختزال فكرة رمضان في ثقافتنا وممارساتنا وتقديمها بشكل غير مسبوق في عرض واحد.وتابع الرحماني: العمل مع فريق «الجابرية الحرة» بما يحمله من خبرة وأسلوب فريد في نقل الأفكار إلى واقع سيصنع فارقا إبداعيا ملحوظا، مشيرا إلى أن أجواء العمل مع هذا الفريق المتمكن مليئة بالمتعة والحب، وهو ما يأمل أن ينعكس بدوره على النتيجة النهائية ويلامس الجمهور.يذكر أن شركة «الجابرية الحرة» تأسست في عام 2018، وتعمل مع المبدعين الشباب والموهوبين لإنتاج أعمال فنية متجددة ومبتكرة تخاطب من خلالها الأجيال الشابة بهدف إحداث نقلة نوعية بالقطاع الترفيهي في الكويت والمنطقة، من خلال عدد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها «فيكم طرب: ليلة مع ميامي» و«رحبانيات مع عمر الرحباني» وكورال «روح الشرق»، بالاضافة الى إخراج عرض «أين تذهب هذا المساء: الثمانينات».