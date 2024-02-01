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((فرقاه)) دويتو مشاري العوضي وجاسم محمد مع العسلاوي

2/1/2024 8:28:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
انتهى الفنان مشاري العوضي من تركيب صوته على أغنيته الجديدة «فرقاه» والتي سيغنيها مع الفنان جاسم محمد كدويتو جديد، وذلك بعد 11 سنة من غنائهما معا أغنية «وليه».
أغنية «فرقاه» من كلمات مشاري العوضي وألحان جاسم محمد، وعن هذه الأغنية يقول: نجتمع من جديد انا وزميلي وصديقي الفنان جاسم محمد بعد ان غنينا «وليه» قبل 11 سنه تقريبا وهي للملحن حمد القطان وكلمات محمد الشريدة، والتي حققت نجاحا كبيرا في وقتها وكانت أول أغنية أقوم بتوزيعها ورجعنا حاليا بأغنية «فرقاه» وهي من الحان جاسم محمد ومن كلماتي وتوزيعي أيضا، ومكس صهيب العوضي وبعد عشرة أيام سنصور الأغنية فيديو كليب مع المخرج القدير ثامر العسلاوي، وتقول كلماتها:
يعل العين ما تبچيه
ترا هالقلب ميت فيه
انا والله حياتي كلها في يديه
اويلي لو عني يغيب
احس الموت لي قريب
لأن نبض قلبي واقف عليه
ما اقساه
اللي ماقدرت انساه
وأنا عيني سهيره
فرقاه
كيف بقدر على فرقاه
وانا قلبي اسيره
أما عن جديده بالأغاني الوطنية فيقول: نجهز أيضا أنا وجاسم محمد أغنية وطنية جديدة سنطرحها بالعيد الوطني بعنوان «الكويت تستاهل»، وسيقوم بإخراجها أيضا المخرج ثامر العسلاوي.
الجدير بالذكر ان المطرب مشاري العوضي طرح قبل فترة أغنيتين، الاولى بعنوان «جمالة» من كلماته وألحانه، وأغنية «عشان العشرة» كلمات سميرة الحوسنية وفواز المكي من عمان وتوزيع مشاري العوضي، ومكس حميد العوضي من الإمارات.

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