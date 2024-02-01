((الوعد والوعيد)) رواية جديدة لمحمد علاء الدين

MENAFN - Al-Anbaa) بعد رواية «الأعراف» - آخر أعماله في عام 2020 - يعود محمد علاء الدين برواية جديدة بعنوان «الوعد والوعيد»، وينتظر صدورها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار وزيز للنشر.تصحبنا الرواية في رحلة بانورامية لتفاصيل حياة 4 من الأصدقاء، ألجأتهم الحاجة إلى النبش في بيت أحدهم بحثا عن كنوز فرعونية محتمل أنها مخفية هناك من أزمان سحيقة، مستعينين على ذلك بمزيج من السحر والإيمان، والقنوط واليقين العنيد، وأيضا الكثير من الشاي وسجائر الحشيش والدردشة والنكات.

بالتوازي مع الحفر تحت البيت، تحفر الرواية في عوالم الأصدقاء الأربعة، الروابط التي تجمعهم وأيضا قصصهم المنفردة، لنلقي نظرة عن قرب كثيف على ما يدور داخلهم، ونظرة أخرى من بعيد على المدينة حولهم وهي تتحول كل يوم وتبتعد عنهم أكثر وتتركهم وحيدين بلا سند، فنعود إلى أصل الأزمة التي دفعتهم إلى ما فعلوا.

«الوعد والوعيد» رواية عن الهزيمة، وما تفعله في الإنسان، عن الشوارع الخلفية للمدينة، وعالمها وأخلاقها الخاصة، عن الأشخاص العاديين عندما تدفعهم عاديتهم إلى الحافة، فيكون عليهم أن يسألوا أنفسهم: من نحن الآن، وما هذا الذي فعلناه؟!

يعد محمد علاء الدين من الكتاب المصريين والعرب البارزين، فقد «ولد كبيرا» على حد تعبير الروائي الجزائري واسيني الأعرج في مقاله بجريدة القدس العربي عن رواية إنجيل آدم، وهي الرواية التي عدتها جريدة النهار اللبنانية «نقلة نوعية وتجريبية في النص السردي المعاصر في مصر».

وهو من «يرسم بورتريه لمصر المهمشين حيث لا يقتل الفقر الفكاهة»، على حد تعبير جريدة اللوموند الفرنسية، وهو «أكثر الكتاب العرب الواعدين»، كما وصفته مجلة الليفر ابدو الفرنسية، و«الروائي المصري اللامع» على حد تعبير جريدة الفاتو كوتيديانو الإيطالية.

حصل علاء الدين على الجائزة المركزية لهيئة قصور الثقافة في العام 2004 عن روايته غير المنشورة «الدوائر»، واختارته أخبار الأدب كواحد من أهم الكتاب المصريين في الألفية الجديدة، وهو واحد من «خمسة مؤلفين مصريين يتوجب عليك قراءتهم» تبعا لموقع ذا ميليونز الأميركي.«الوعد والوعيد» تعد رواية علاء الدين السابعة، وله 5 من المجموعات القصصية منها «موسم الهجرة إلى اركيديا» الفائزة بجائزة ساويرس الثقافية في العام 2017، كما ترجمت بعض أعماله إلى العديد من اللغات.