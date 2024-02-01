فخرية خميس تحصل على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي 2024

MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمري

فازت الممثلة العمانية القديرة فخرية خميس بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في نسختها السابعة عشرة (2024) تقديرا وتثمينا لمسيرتها المسرحية الثرية التي انطلقت مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتواصلت إلى اليوم، وأغنت الساحة بالعشرات من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية الناجحة.

وأسست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون احتفالا سنويا يحتفى من خلاله بجهود رواد وأعلام المسرح العربي، وتقرأ فيه تجاربهم الفنية، ويثمن فيه عطاؤهم، ويكون جسرا يقرب المسافات بين أجيال «أبو الفنون» في الوطن العربي.

وأعربت خميس عن سعادتها بنيلها الجائزة، مشيرة إلى أنها فازت بالعديد من الجوائز من قبل إلا أن فوزها بهذه الجائزة له وقعه الخاص، وهي تعد هذا التتويج بمنزلة نقطة فاصلة في مسيرتها المسرحية بين مرحلة وأخرى. وقالت «عندما بلغني هذا الخبر السعيد بني لي عمر جديد، أمانة.. دمعت عيني دمعة فرح وكنت في حاجة إلى هذا الفرح، فما بالك حين يأتيك هذا الفرح في شكل جائزة عزيزة وغالية كهذه من لدن صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حفظه الله، راعي الفن والفنانين في الخليج. سعيدة بهذه الجائزة وفوزي بها مسؤولية أتمنى أن أكون في مستواها».