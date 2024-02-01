((أبناء السريع)) يحتفلون بعودة ((بومنقذ))

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
أقام أبناء سريع عبدالرحمن السريع حفل استقبال وعشاء بمناسبة عودة الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع «بومنقذ» من رحلة علاجه الطويلة في المملكة المتحدة والتي تكللت بالنجاح والشفاء التام بفضل الله تعالى، وذلك في ديوان السريع بمنطقة اليرموك، حضره الاصدقاء والاقارب وزملاء درب الكاتب القدير عبدالعزيز السريع، كما حرص وفد هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام ـ المشارك في مهرجان الكويت الدولي للموندراما السابع والمكون من عبدالله راشد وعبدالعزيز الافخم ومحمد الحفيتي ـ على الحضور وتهنئة الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع على نجاح رحلته العلاجية، بالاضافة إلى حضور الناقد والمخرج البحريني يوسف الحمدان.
وشكر الكاتب القدير عبدالعزيز السريع كل من حضر حفل الاستقبال، متمنيا للجميع الصحة والعافية.
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