Thursday, 01 February 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وثائقي عن سيلين ديون لـ التوعية بمرضها

2/1/2024 8:25:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ستتيح منصة «برايم فيديو» في أكثر من 240 بلدا فيلما وثائقيا بعنوان «آي آم: سيلين ديون» يرمي إلى «توعية» الرأي العام بالمرض الذي تعانيه المغنية الكندية، بحسب ما أعلنت «أمازون».
وقالت سيلين ديون (55 عاما) المصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض عصبي نادر، في بيان «إن العامين الماضيين شكلا تحديا كبيرا لي، بدءا باكتشاف مرضي وصولا إلى تعلمي طريقة التعايش معه من دون أن أسمح له بأن يحدد من أنا».
وأضافت «في حين يستمر مسار استئناف مسيرتي الغنائية، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية محبيّ. وخلال فترة غيابي، قررت توثيق هذه المرحلة من حياتي لمحاولة التوعية بهذا المرض غير المعروف بصورة كبيرة ولمساعدة المصابين به».
وأوضحت «أمازون» أن العمل الوثائقي من إخراج الأميركية ايرين تايلور وصور على مدى «أكثر من عام».
وقالت مديرة «أمازون إم جي إم ستوديوز» جينيفر سالك إن «هذا الفيلم الوثائقي انعكاس خاص لفترة محورية في حياة ديون الشخصية ومسيرتها المهنية، ويكشف معاناتها في التغلب على مرض صعب».
باعت سيلين ديون أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية الممتدة على أكثر من 40 عاما. وتوقفت النجمة الكندية عن الظهور على المسارح منذ حفلة موسيقية في نيوارك (الولايات المتحدة) في مارس 2020. ثم توقفت جولتها العالمية «كاريدج وورلد تور» في أميركا الشمالية بسبب جائحة كوفيد-19.

MENAFN01022024000130011022ID1107797552

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث