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أكبر كاميرا فلكية ستراقب الكون من تشيلي

2/1/2024 8:25:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستعد شمال تشيلي، أحد أكثر الأماكن المناسبة للرصد الفلكي والذي يتميز بجباله القاحلة وسمائه الصافية، لاستقبال أكبر كاميرا فلكية يتم بناؤها على الإطلاق، على أمل إحداث ثورة في مجال دراسة الكون.
ويوضح المسؤولون عن المشروع الممول من الولايات المتحدة، في حديث لوكالة «فرانس برس»، أن الجهاز المماثل بالحجم لسيارة صغيرة والذي يزن 2.8 طن، سيتم تركيبه على تلسكوب قيد التصنيع وسيتولى مراقبة السماء بشكل لم يسبق له مثيل.
وستبدأ الكاميرا العملاقة، التي تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار، في التقاط صورها الأولى خلال النصف الأول من العام 2025. وستراقب السماء كل ثلاثة أيام.
ويقول رئيس الجمعية الفلكية التشيلية (سوتشياس) برونو دياس «سننتقل من دراسة النجم وكل تفاصيله الشكلية إلى دراسة مليارات النجوم في وقت واحد».
ويؤكد ستيوارت كوردر، وهو نائب مدير مركز الأبحاث الأميركي «نوار لاب» الذي يدير المرصد الواقع على ارتفاع أكثر من 2500 متر في سيرو باتشون على بعد 560 كيلومترا شمال العاصمة سانتياغو، أن الكاميرا «ستشكل نقلة نوعية في علم الفلك».
وبهذا المشروع، تعزز تشيلي مكانتها البارزة في مجال الرصد الفلكي، إذ تشير بيانات الجمعية الفلكية التشيلية إلى أن ثلث أقوى التلسكوبات في العالم مثبت على أراضيها.
وبعد عشر سنوات، يفترض أن تصبح لدى كاميرا «ال اس اس تي» بيانات عن عشرين مليون مجرة، و17 مليار نجم، وستة ملايين جسم فضائي.
وستتاح للعلماء مجموعة جديدة من صور النظام الشمسي، وسيتمكنون من رسم خريطة لمجرة درب التبانة وإحراز تقدم في دراسة الطاقة والمادة المظلمة.
وستجهز الكاميرا بمستشعر رقمي بدقة 3200 ميغابكسل، وستتطلب رؤية إحدى صوره جمع أكثر من 300 جهاز تلفزيون متوسط الحجم وعالي الوضوح.

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