وفاة وإصابة 5 في تصادم وحريق مركبتين

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أسفر حادثان مروريان على طريق المطلاع والدائري الخامس مقابل الجابرية، عن وفاة وإصابة 5 أشخاص، وتم تسجيل قضيتين. وقال مصدر امني إن بلاغا ورد عن وقوع حادث سير على طريق المطلاع، وتبين لرجال الأمن أن حادثا عبارة عن تصادم مركبتين وحريق إحداهما ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين أسعفوا للعلاج في مستشفي الجهراء.
وقال المصدر إن الحادث الثاني وقع على الدائري الخامس مقابل الجابرية، وتسبب في ضرر بالغ بمركبة وإصابة شخص. هذا، وتعامل مع الحادثين رجال من قوة الإطفاء العام.
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