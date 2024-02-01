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وفاة وإصابة 5 في تصادم وحريق مركبتين

2/1/2024 8:25:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أسفر حادثان مروريان على طريق المطلاع والدائري الخامس مقابل الجابرية، عن وفاة وإصابة 5 أشخاص، وتم تسجيل قضيتين. وقال مصدر امني إن بلاغا ورد عن وقوع حادث سير على طريق المطلاع، وتبين لرجال الأمن أن حادثا عبارة عن تصادم مركبتين وحريق إحداهما ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين أسعفوا للعلاج في مستشفي الجهراء.
وقال المصدر إن الحادث الثاني وقع على الدائري الخامس مقابل الجابرية، وتسبب في ضرر بالغ بمركبة وإصابة شخص. هذا، وتعامل مع الحادثين رجال من قوة الإطفاء العام.

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