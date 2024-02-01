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الفنانين السوريين كرمت النجوم المتقاعدين تقديرا لمسيرتهم

2/1/2024 8:25:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
تحت شعار «الفنانون ملتزمون بقضايا المجتمع ويسهمون بإبداعهم في بناء الوطن والإنسان»، عقدت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق اجتماعها السنوي للهيئة العامة للفرع، وذلك على مسرح الحمراء بحضور محافظ دمشق م.محمد كريشاني، والنقيب الفنان محسن غازي، وعدد من الشخصيات البارزة في سورية، حيث تم تكريم عدد من النجوم المتقاعدين تقديرا لمسيرتهم الفنية.
«الأنباء» تلقت دعوة لحضور الاجتماع، وردا على سؤال لنا بأن المؤتمر لم يكن حدثا تقليديا كعادته، والتزام بتطبيق شعاره ألا وهو «الالتزام بقضايا الوطن والفنان الإنسان الذي قدم حياته من أجل فن راق وأصيل»، قال الفنان محسن غازي: حقيقة لأول مرة يحدث ذلك خلال انعقاد مؤتمر الفرع ومؤتمرات الفروع، اليوم عمدنا إلى تكريم زملائنا المتقاعدين وأسرهم، لأن الفنان المتقاعد أعطى الكثير من حياته وصحته ووقته، وكان ملتزما بمسيرته الفنية النبيلة، وسنعمل من خلال نقابتنا على التكريم للبقية ورد الجميل لهم لما قدموه من إبداعات جعلت من الفن السوري في طليعة الفن العربي والعالمي.
وتحدثنا مع الفنان الموسيقار هادي بقدونس، فقال: اليوم نرد ولو جزءا بسيطا للفنانين الكبار لأنهم علمونا وأسسوا هذه النقابة وواجب علينا كقياديين أن نقدم لهم الشكر والتكريم، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ النقابات بسورية، وقليل ما نقدمه لهم لأنهم امتعونا بفن راق وضحوا من أجله بصحتهم ووقتهم.
أما الفنانة تماضر غانم نقيبة فناني ريف دمشق، فقالت: اليوم نحن نكرم مجموعة من زملائنا الفنانين المؤسسين المبدعين لنقابة الفنانين وهم أصحاب الفضل بتأسيس النقابة، وكانت فكرة نقيب الفنانين محسن غازي أن يكرم الزملاء خلال انعقاد مؤتمر فرع دمشق، وحقيقة لهذا التكريم الأثر الطيب في نفوسهم، ومهما قدمنا لهم لا نكفيهم حقهم، فهم الأم الحقيقية لنا جميعا كأسرة فنية.
وقال الفنان والمخرج مظهر الحكيم: هذا التكريم دعم لمسيرة الفنان وذكرى جميلة لما قدمه لبلده ووطنه وللوطن العربي والعالم، وأقول العالم لأن هناك فنانين سوريين وصلوا إلى العالمية، وأعمالنا ترجمت بلغات العالم المتحضر، وشكرا للنقابة على تلك الالتفاتة الكريمة، وأعتبرها خطوة جبارة في حياة الفنان فيلدا سمور، وهي فرصة للقائنا كفنانين مع بعضنا البعض من مصورين وفنيين ونجوم التقينا من خلال نقابتنا، وجميعنا كفنانين اعتبرناها بادرة لطيفة جدا ويكفي أي فنان أن تقول له «شكرا لمسيرتك الفنية».

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