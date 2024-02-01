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ساكن متحرك ثورة ممثل والمضحكاني مأساة موهوب!

2/1/2024 8:25:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
يواصل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابع (دورة الفنان القدير محمد جابر) تقديم عروضه المسرحية على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني، حيث قدمت فرقة مسرح الطائف السعودية أمس الاول مسرحية «ساكن متحرك»، من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج أحمد الاحمري، وتمثيل بدر الغامدي وإضاءة دواري وديكور عبدالاله السحيمي.
العرض مدته 40 دقيقة، مرت على المتلقي سريعة وممتعة، وذلك للقدرات الفنية التي يملكها بطل العمل بدر الغامدي الذي كان حضوره طاغيا على المسرح على الرغم من التحولات النفسية الموجودة في النص، ولكن بموهبته استطاع الغامدي ان يعبر بالعرض المسرحي إلى بر الامان وينجح في تقديم مونودراما ناضجة من جميع عناصرها، وهذا الامر يحسب لفريق العمل المتماسك في هذا العرض، ويحسب لفرقة «الطائف» السعودية التي تقدم دائما عروضا مسرحية مميزة تسهم في تطوير المسرح السعودي المطلوب في جميع المهرجانات الخليجية والعربية لامتلاكه عناصر موهوبة بكل عناصر العرض المسرحي.
النص يتناول معاناة ممثل في عرض مسرحي مع المؤلف والمخرج والبطلة، فكل شيء موظف من قبل المؤلف لصالح البطلة التي تتحكم في مسار العمل والعاملين، أما الممثل هنا فدوره هامشي بغض النظر عن إمكاناته ومواهبه والجهد الذي بذله في البروفات وليس له الحق للمناقشة مع المؤلف والمخرج لتعديل هذه المسارات غير العادلة، وعليه أن يطيع ويلتزم، لكن هذا الممثل في النهاية يتمرد ويثور، رافضا أن يتنازل عن قيمه ومبادئه لتعديل المسارات الخاطئة التي نراها ونسمعها في وسطنا الفني.
«المضحكاني».. مأساة موهوب!
من جانبها، قدمت فرقة مسرح الخليج العربي العرض المسرحي «المضحكاني»، من تأليف وإخراج وتمثيل مشعل العيدان الذي أبهر الجميع بقدراته الفنية لتوصيل رسالة المسرحية الجميلة من خلال شاب موهوب من أسرة راقية يعشق فن المونولوج، ولكن اسرته ترفض ذلك، ولكنه لم ييأس، فحاول حتى وصل وأصبح من المشهورين في هذا الفن، ولكن يحاربه أحد نجوم هذا الفن بعد ان سرق الاضواء منه مستغلا النفوذ الذي لديه ليعود هذا النجم الموهوب إلى المربع الاول ويعيش مأساة جديدة في ظل محاربته قبل ذلك نفوذ ذلك النجم!
أحداث المسرحية ورسالتها للأسف نعيشها في واقعنا المليء بمثل هذه الفئات التي تحارب المبدعين في شتى المجالات حتى لا يأخذوا مكانهم مستغلين أبشع الطرق لإبعادهم عن طريقهم دون النظر أن لكل زمان رجاله!

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