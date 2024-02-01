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2 66 مليار دينار مكاسب البورصة السوقية في يناير الماضي

2/1/2024 8:25:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
نجحت بورصة الكويت في تحقيق مكاسب سوقية لافتة خلال شهر يناير الماضي، الذي اختتم جلساته أمس، إذ منحت جرعة الثقة والتفاؤل سوق الأسهم الكويتي مكاسب بلغت 2.66 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.921 مليار دينار مقارنة بـ 40.259 مليارا بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
ومن أبرز المكاسب المحققة خلال يناير المنتهية جلساته أمس، القفزة الهائلة على مستوى التدفقات النقدية للسوق بنسبة 67%، إذ بلغت المحصلة الإجمالية مع إقفالات الشهر الأول من العام الجديد نحو 1.476 مليار دينار بمتوسط يومي 67.2 مليون دينار مقارنة بـ 883 مليون دينار في ديسمبر الماضي بمتوسط يومي 52 مليون دينار.
وكان لافتا منذ حلول يناير ان السيولة تتوزع على الأسهم في قطاعات عدة، وبنهاية تعاملات الشهر استأثرت 5 أسهم هي «بيتك» و«ايفا» و«الوطني» و«عقارات ك» و«ارزان» على 37% من إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بواقع 549 مليون دينار من الإجمالي البالغ 1.476 مليار دينار كما هو مذكور اعلاه.
ومن أبرز العوامل الإيجابية التي دعمت نشاط السوق خلال يناير وانعكست على مستويات السيولة، ثقة المتعاملين في النتائج الختامية للعام الماضي والتي جاءت جيدة مع إعلان كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان أرباح العام الماضي والتوزيعات النقدية والمنحة، حيث حقق البنك الوطني أرباحا بقيمة 560.6 مليون دينار وبارتفاع بلغ 10.1%، فيما حقق بنك بوبيان قفزة في صافي أرباحه بنسبة 39% لتسجل 80.4 مليون دينار، فيما يترقب السوق الكشف تباعا عن النتائج المالية للبنوك والشركات وسط حالة من التفاؤل بأنها ستكون إيجابية، كما أنها ستكون مرضية إلى حد كبير على مستوى التوزيعات النقدية والمنحة، كما استفادت البورصة من ارتفاع أسعار برميل النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 80 دولارا للبرميل.
يضاف إلى ذلك، ثقة المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي الذي يواكب التطورات العالمية من خلال استمرار جهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة، والتي نتج عنها مؤخرا إطلاق مشروع التقنيات المالية «فنتك» مع مطلع الشهر الماضي بهدف دعم رواد الأعمال والابتكارات، فضلا عن زيادة احجام السيولة بالسوق. وظهر بوضوح من خلال الزخم الذي شهدته البورصة خلال يناير الإقبال اللافت على شراء وبيع الأسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع في احجام التداول بنسبة 104% بإجمالي كميات اسهم متداولة 6.2 مليارات سهم مقارنة بـ 3.1 مليارات في ديسمبر الماضي، وجاء سهم «عقارات ك» بصدارة قائمة الأكثر تداولا بـ 415 مليون سهم.
وأنهت البورصة تعاملات يناير على مكاسب جماعية كبيرة للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبه 6.5% بإضافة 482 نقطة ليصل إلى 7959 نقطة مقارنة بـ 7477 نقطة في ديسمبر الماضي، علما بأن المؤشر تخطى 8 آلاف نقطة خلال الشهر، إلا ان عمليات التصريف بهدف جني الأرباح السريعة حالت دون استقرار المؤشر فوق هذا المستوى مع اقفالات الشهر أمس.

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