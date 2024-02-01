Thursday, 01 February 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السماح بالشواء على شواطئ المشروعات السياحية بداية نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام

2/1/2024 8:25:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا ينظم عملية الشواء داخل الأماكن العامة والساحات والواجهات البحرية.
وتضمن القرار ما يلي:
المادة الأولى
السماح بالشواء في الفترة من 1 نوفمبر إلى 31 مارس من كل سنة، على أن يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا.
المادة الثانية
يسمح بالشواء في الشواطئ الخاضعة لشركة المشروعات السياحية وهي: خلف مطعم ميجانا، وخلف مطعم بيرجر كنغ وبيتزا هت بمركز خدمة، وخلف مطعم فيلا فيروز بمركز خدمة، كما يسمح بالشواء في الشواطئ التالية على ان تقوم شركة المشروعات السياحية بتحديد مواعيد الشواء بها: شاطئ العقيلة، منتزه الخيران أعضاء المنتزه فقط.
المادة الثالثة
ضوابط الشواء في الأماكن المسموح بها ومنها:
٭ إلزام مرتادي الشواطئ بعدم رمي مخلفات الشواء والفحم والمواد المساعدة على الاشتعال أو التي كانت مشتعلة إلا بعد التأكد من إطفائها ونقلها إلى حاوية مخصصة لذلك ذات جودة عالية من قبل شركة المشروعات السياحية.
٭ تخصيص سيارة معنية برفع مخلفات الشواء والفحم دون دمج أي مخلفات أو نفايات أخرى تجنبا لأي حالة تحدث سهوا أو بالخطأ وهذا أمر وارد.
٭ وضع لوحات إرشادية بذلك في مداخل ومخارج الشواطئ وداخلها مع التحذير من الشواء خارج تلك المساحات المحددة.
٭ عدم تكسير أو تخريب الممتلكات العامة.
٭ أن يكون المنقل مرتفعا عن الأرض بمسافة متر.
٭ ألا يكون الشواء على المساحة الخضراء والرمال.
٭ أن يكون الشواء على المواقع مخصصة على البلاط.
٭ أن تكون المواد المستخدمة للشواء صالحة للبيئة.
٭ أن يكون هناك فريق خاص للشواطئ والتفتيش عليها من قبل البلدية وشرطة البيئة المتابعة النظافة.
المادة الرابعة
على جميع الجهات التي تقع تلك المواقع المصرح بها للشواء تحت إشرافها والوارد ذكرها في هذا القرار أن تلتزم بالتالي:
٭ وضع اشتراطات وعمل خرائط توضيحية ولافتات إرشادية والمساحة المقررة للشواء وذلك لكل موقع على حدة.
٭ تحديد الأوقات المسموح فيها بالشواء، وذلك ضمن اللافتات الإرشادية الخاصة بها.
٭ أن يتم عمل حملات توعوية للمواطنين والمقيمين من قبل تلك الجهات بالتنسيق مع بلدية الكويت وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
٭ التزام الجهة المشرفة على المواقع المخصصة للشواء بنصوص قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاتها.
المادة الخامسة
يحظر الشواء على جميع الجزر الكويتية.
المادة السادسة
يحظر الشواء في الشواطئ الخاضعة لبلدية الكويت وهي:
٭ شاطئ الشويخ ويمتد من قصر السيف إلى المجمع النفطي.
٭ شاطئ أنجفة - بلاج رقم 17 مقابل منطقة سلوى ق 12.
٭ شاطئ الفنطاس - بلاج رقم 8 - بجانب منتزه العقيلة.
٭ شاطئ المهبولة - بلاج رقم 10 5.
٭ شاطئ أبوالحصانية - بلاج رقم 5 - منطقة أبوالحصانية ق 11.
المادة السابعة
يتولى موظفو البلدية من حاملي صفة الضبطية القضائية المنوط بهم ضبط المخالفات وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات والقرار الوزاري رقم 2023/354 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها إلى الجهة المختصة.
المادة الثامنة
يجوز للبلدية تعديل الضوابط والأماكن المسموح بها للشواء، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
المادة التاسعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.

MENAFN01022024000130011022ID1107797544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث