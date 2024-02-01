5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي لتنظيم أعمال الرقمنة للوصول إلى حكومة رقمية



من وظائفها الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير

مكلفة باقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لكل جهات الدولة الرسمية

توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة



قدم النواب داود معرفي وعبدالله فهاد ود.حسن جوهر وفهد المسعود ود.بدر الملا اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي، وجاء القانون كما يلي:

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

الجهات المعنية: الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمعلومات.

المادة 2

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي) ويشرف عليها الوزير المختص.

المادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي:

1 - الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير.

2 - اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

3 - تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول الى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.

4 - حكومة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالدولة الى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل الكويت الى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

5 - جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.

المادة 4

للهيئة فـي سبيــل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

1 - تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

2 - بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، ووضع المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة المختصة في هذا الشأن.

3 - بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بذلك.

4 - تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بهذا الشأن.

5 - اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.

6 - وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7 - تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومية الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.

8 - رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

المادة 5

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من:

1 - مدير عام الهيئة.

2 - خمسة أعضاء عن الجهات الحكومية ذات الصلة يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - على ألا تقل درجة ممثلي هذه الجهات عن وكيل وزارة مساعد.

3 - عضوان يمثلان المركز الوطني السيبراني وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء.

4 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي يرشحهم الوزير المختص.

- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه.

- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

- يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.

- تحدد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدته سلفا.

المادة 6

لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:

1 - رسم السياسة العامة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2 - اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي بالدولة.

3 - إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

4 - إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، وما يستلزم من استكمال إجراءات في شأنها.

5 - رسم سياسات وآليات الحكومة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها.

6 - وضع السياسات الحاكمة لتطوير بنك البيانات الوطني والمنصات الوطنية، واستضافتها وتشغيلها.

7 - متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الاطر والمعايير التي تضعها الهيئة.

8 - وضع السياسات اللازمة لإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي ونقل التقنية وما يرتبط بها من مجالات.

9 - منح الترخيص بمزاولة الافراد والجهات غير الحكومية للانشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.

10 - إقرار النظم الخاصة بتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.

11 - إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.

12 - وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه.

13 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.

14 - الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للتبرعات العينية او النقدية.

15 - إعداد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تمهيدا لاتخاذ اجراءات الاعتماد والتصديق عليها.

16 - اقتراح الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للهيئة.

17 - الموافقة على التقارير السنوية الادارية والفنية والمالية المتعلقة بأنشطة الهيئة.

18 - دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

المادة (7)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الاقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس او خمسة اعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور اغلبية اعضائه، ويكون للمجلس أمينا للسر يختاره المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس.

المادة (8)

يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة من ذوي الاختصاص او الخبرة، ويكون له نائب او اكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.

المادة (9)

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وأجهزتها. وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

1 - اقتراح السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

2 - إعداد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها الى المجلس.

3 - إعداد مشروع خطة تنمية وتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الادارة.

4 - اعتماد جدول اعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.

5 - متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.

6 - تنسيق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.

7 - تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة اعمالها.

8 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

9 - وضع الخطط والبرامج اللازمة للترخيص بمزاولة افراد والجهات غير الحكومية للانشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.

10 - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.

11 - إعداد التقرير السنوي الاداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.

12 - اقتراح أي تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه الى المجلس.

13 - أي مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه.

المادة (10)

تكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.

المادة (11)

تتكون موارد وايرادات الهيئة من الآتي:

1 - ما تخصصه الدولة من اعتمادات.

2 - الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن اغراضها.

3 - الهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها.

4 - أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس وعرض الوزير المختص.

المادة (12)

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصرف هذه الاعانات او تخفض او توقف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، قرارا بنقل الاصول ذات الصلة بنشاطات الهيئة والجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة والمواطنين العاملين بها مع احتفاظهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.

المادة (14)

يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة (15)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (16)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي كما يلي: برزت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلعب دورا مهما في المجتمع، وجزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية المعاصرة، ويزداد الاعتماد عليه في العديد من المجالات المختلفة لتحسين طريقة العمل وتوفير الكثير من الوقت والتكاليف والجهد المبذول، لذلك يتم استخدامه حاليا في مختلف القطاعات بما يؤثر على جوانب مختلفة من الحياة.

ويجلب الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للابتكار والتقدم، ويثير أيضا مخاوف أخلاقية وقانونية واجتماعية بالغة الأهمية، وأصبح من الضروري وضع قواعد وضوابط قانونية وتنظيمية تحكمه، وبات الأمر ملحا في وجود كيان قانوني يمكنه أن يخطط ويتابع التطورات الحديثة في جميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأن يكون هذا القانون مرنا لكي يكون بمقدوره التفاعل مع التطورات التكنولوجية وما تحتاج اليه البيئة الوطنية من آليات.

ومن هذا المنطلق، فقد تم إعداد هذا الاقتراح بالقانون لإنشاء هيئة عامة تعنى بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بالكويت، وتحويلها الى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي ما ينعكس اثره في تقدم الدولة وريادتها.

وقد تضمن الاقتراح بالقانون ست عشرة مادة حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالتعريفات والمصطلحات الواردة في نصوص القانون، حيث حددت المقصود بالهيئة والوزير المختص وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس ادارة الهيئة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

وأنشأت المادة 2 الهيئة وعرفت كيانها القانوني بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى «الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي» ويشرف عليها الوزير المختص.

كما بينت المادة 3 الهدف من إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير والوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية بما يضمن الارتقاء بالدولة الى الريادة وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، خولت المادة 4 الهيئة ممارسة كافة الاختصاصات التي تمكنها من تحقيق أغراضها وعددت على سبيل المثال بعضا من تلك الاختصاصات.

كما بينت المادة 5 أن للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار صادر عن مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية مدير عام الهيئة وخمسة أعضاء عن الجهات الحكومية ذات الصلة يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وعضوين يمثلان المركز الوطني للأمن السيبراني وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي، وأناطت بالوزير المختص إصدار لائحة داخلية بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه، كما أناطت بمجلس الوزراء تحديد مكافآت أعضاء المجلس.