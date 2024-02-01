بالفيديو وزير الصحة 40% انخفاضا في نسبة الإصابة بالسرطان و40% ارتفاعا بمعدل الشفاء والتوعية هدف إستراتيجي

الصالح: إيمان كبير من شركاء النجاح بدور التوعية في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية



حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي انخفاض الإصابة بالسرطان بنسبة 40%، وارتفاع الشفاء من المرض بنسبة 40%، مشددا على أن التوعية من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان هدف استراتيجي لوزارة الصحة، وتحتاج إلى جهود كبيرة للوصول إلى جميع قطاعات المجتمع ومختلف الأعمار والثقافات.

وشدد د.أحمد العوضي في تصريح للصحافيين على هامش انطلاق فعاليات الأسبوع الخليجي المشترك التاسع للتوعية بالأمراض السرطانية تحت شعار «نحن معكم» أمس على دور الأسرة في الوقاية من أمراض السرطان، مشيدا بدور جمعيات النفع العام الكويتية والخليجية والقطاع الأهلي في التوعية بالسرطان في دول مجلس التعاون.

ولفت إلى ان التوعية الصحية من الأمراض السرطانية تضمن زيادة 30% في الكشف المبكر و30% ارتفاعا في الشفاء، وبالتالي تحقق أهم أهداف التنمية المستدامة في رعاية الإنسان بالطريقة المثلى وتوفر جزءا من الميزانية التي تنفقها الوزارة على الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يقلل من فترات العلاج ومضاعفاته، والأهم أنه يوفر على الإنسان الجهد والوقت لسرعة التشخيص والعلاج، لافتا إلى احتواء الاسبوع الخليجي على العديد من الأنشطة في مختلف الدول الخليجية.

وأضاف: الأسبوع الخليجي جهد مشترك بين مجلس الصحة الخليجي والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان منذ تسع سنوات متواصلة محققا نجاحات على مستوى دول الخليج في برامج التوعية والكشف المبكر عن أمراض السرطان. من جانبه، قال أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح ان الاسبوع الخليجي حقق منذ انطلاقته أهدافا نبيلة ورفع مستوى الوعي الصحي تجاه مرض السرطان لافتا إلى تنفيذ ما يقارب من 2120 فعالية منذ انطلاقته عام 2016، وهذا الرقم الكبير يدل على الاهتمام الواسع من جميع شركاء النجاح بالتوعية وايمانهم بدورها في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية ويمثلون 19 جمعية أهلية ومنصات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. بدورها، قالت رئيسة اللجنة المنسقة للأسبوع الخليجي د.حصة الشاهين ان برنامج هذا العام متنوع ويشمل 60 فعالية علمية واجتماعية ورياضية وفنية وترفيهية تستهدف كل فئات المجتمع إلى جانب الاهتمام بالرسائل والبوستات والفيديوهات التي ستنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وأشارت الشاهين إلى التعاون الناجح خلال مسيرة الاسبوع على مستوى دول مجلس التعاون في التوعية من الأمراض السرطانية والذي رفع من معدل التوعية بهذه الأمراض بالتعرف أولا على عوامل الخطورة المرتبطة بها وعلاماتها الأولية والكشف المبكر والعلاج في المراحل الأولية، مبينة ان رفع نسب التوعية تحقق نسب شفاء مرتفعة بالإضافة إلى الدعوة لتتبنى أساليب حياة تتضمن التغذية السليمة والحركة وتنعكس إيجابيا على الصحة الجسدية والنفسية.