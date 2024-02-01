الشهيد يوسف المشاري ذكرى عطرة
التاريخ
2/1/2024 8:25:45 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) هذا الفيديو من إنتاج مجموعة (آي ويش )وإعداد زيد الجزاف ..والانباء تعيد بثه تكريما للشهيد يوسف ثنيان عبدالمحسن المشاري والعائلة الكريمة لتسليط الضوء على أعماله الجليلة وادواره المشهودة في خدمة الكويت.
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