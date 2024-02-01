بالفيديو صاحب السمو يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في عزايز

بالفيديو صاحب السمو يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في عزايز
التاريخ
2/1/2024 8:25:45 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس وأسرة آل الصباح الكرام، أقام الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف سموه، وذلك في مزرعة «عزايز» بمنطقة العبدلي.
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