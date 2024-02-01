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بالفيديو صاحب السمو يحضر مأدبة غداء على شرف سموه في عزايز

2/1/2024 8:25:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس وأسرة آل الصباح الكرام، أقام الشيخ علي الجابر مأدبة غداء على شرف سموه، وذلك في مزرعة «عزايز» بمنطقة العبدلي.

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