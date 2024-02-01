السعودية تحتفي بالأمير



خادم الحرمين وصاحب السمو استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة



نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ولي العهد السعودي يقلّد صاحب السمو قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لسموه جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة تركزت على سبل تطوير الشراكة القائمة والسعي نحو مزيد من التعاون بمختلف المجالات



قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث وصل سموه أمس إلى الرياض، وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة.

وأقيمت بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو، حيث وصل موكب سموه الرسمي ترافقه كوكبة من الفرسان على الخيول العربية وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه إلى المملكة.

كما عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي للمملكة، ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل سموه بمصافحة أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة السعودية، كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو. وقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في قصر العرقة بالعاصمة السعودية الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه صاحب السمو الأمير والوفد المرافق لسموه.

هذا، وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط المتميزة واستعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لسموه، وذلك في قصر اليمامة. هذا، وعقدت بقصر اليمامة جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والمملكة ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجانب السعودي. هذا، وتم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل بما يخدم دعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. هذا، وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على الأصعدة كافة.

وقد حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

سرب طائرات.. و«الصقور» ترسم علم الكويت

قام سرب من الطائرات الحربية السعودية بمرافقة طائرة صاحب السمو فوق الأجواء السعودية، كما قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا شكلت فيه ألوان علم دولة الكويت، ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبا بقدوم صاحب السمو.

إعلاميون: الزيارة تعكس عمق العلاقات

أكد إعلاميون سعوديون أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياض في أول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم تعكس عمق العلاقات بين البلدين ودلالة واضحة على أصالتها ومتانتها. ورأى الإعلاميون السعوديون ان تلك الزيارة السامية تعطي مؤشرا على حرص البلدين على السير قدما في العلاقات نحو مزيد من التطور والتكامل.

مأدبة غداء على شرف الأمير

على شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مأدبة غداء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

سفيرنا في الرياض: تجسيد للعلاقات الراسخة بين البلدين

قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الى المملكة في أول زيارة خارجية لسموه بعد تسلمه مقاليد الحكم تجسد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن. وأضاف ان الكويت والمملكة تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي.



بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو في قصر اليمامة بالرياض

إعلاميون سعوديون: زيارة الأمير إلى الرياض تعكس عمق العلاقات بين البلدين

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