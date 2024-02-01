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بالفيديو صاحب السمو شمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم

2/1/2024 8:25:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، احتفل بقصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم.
شهد الحفل كل من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا، وقد وصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بسموه، كمـــا استقبل سمــــوه بكل حفــــاوة وترحيـــب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطــــة والحـــرس الوطني، ثم قــــام صاحـــب السمو برفـــع علـــم الدولــــة وعـــزف النشيـــد الوطني.

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