بالفيديو صاحب السمو شمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، احتفل بقصر بيان صباح أمس بمراسم رفع العلم.
شهد الحفل كل من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا، وقد وصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بسموه، كمـــا استقبل سمــــوه بكل حفــــاوة وترحيـــب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطــــة والحـــرس الوطني، ثم قــــام صاحـــب السمو برفـــع علـــم الدولــــة وعـــزف النشيـــد الوطني.
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