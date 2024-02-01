الأرصاد طقس معتدل مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والعظمى 22

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل
وغائم جزئيا لنهار اليوم الخميس،
والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح
جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية على فترات 20 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.
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