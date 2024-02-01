الأرصاد طقس معتدل مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة والعظمى 22

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلوغائم جزئيا لنهار اليوم الخميس،والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح

جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون قوية على فترات 20 - 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.