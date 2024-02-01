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التأمينات تحويل فروقات المستفيدين من قانون رفع رواتب المتقاعدين

2/1/2024 8:25:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أنها
أتمّت تحويل مبالغ فروقات الزيادة لبنوك المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.

كما أعلنت المؤسسة أنها ستصرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لشهر فبراير مبكرا لتكون في يوم الأربعاء الموافق 2024/2/7، وذلك نظرًا للإجازة الرسمية يوم الخميس بمناسبة الإسراء والمعراج.

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