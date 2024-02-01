Thursday, 01 February 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين أعمال تُعزّز جهود التحوّل الرقمي لقطاعات الأعمال في المملكة

2/1/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن إسهاماتها المُستمرة لوضع المملكة ضمن مَصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا وخدمات وحلول الأعمال الأكثر تطوّراً، وحرصها على تبنّي أحدث التقنيات وتوظيفها لتخدم مساعي قطاعات الأعمال والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها في القطاعين العام والخاص؛ واصلت شركة زين الأردن وتحت مظلة "زين أعمال" تقديم خدماتها الاستثنائية لقطاعات الأعمال كافة ودعم مسارها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ونتيجة للالتزام بتوفير تجربة رقمية سلسة وفريدة من نوعها تُمكّن بيئة الأعمال من أتمتة وتحسين سير أعمالها بما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض الكلف التشغيلية وتسريع وقت الحصول على الخدمات بمختلف أنواعها، مُنح مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) – المركز الأول من نوعه في المنطقة- الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية المُوصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانات الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها معهد Uptime.
ونظراً للموثوقية التي تحظى بها خدمات وحلول "زين أعمال" القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي يقدّمها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (BunkerThe)؛ اختارت العديد من كُبريات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في القِطاعات الاقتصادية الرئيسية والخدمية وعدد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في القطاعات الصحية والطبية والسياحية والعديد من المؤسسات التعليمية والشركات العاملة في قطاع التأمين "زين أعمال" لتزويدها بالخدمات والحلول المختلفة اللازمة لأعمالها بما يواكب التطورات الرقمية والتقنية العالمية في مختلف المجالات، حيث قامت زين ومن خلال مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات بتزويد العلاونة للصرافة ببيئة حوسبة مرنة تعمل على تشغيل عمليات العلاونة للصرافة وتطبيقاتها وأنظمتها التكنولوجية بسلاسة، شملت خدمة (IaaS) ، وخدمة التعافي من الكوارث (DRaaS)، كما استضافت أيضاً خوادم شركة نتورك إنترناشيونال(NI) في غرفة خاصة لتخزين البيانات في المركز لضمان ديمومة عملها في حالات الطوارئ، وتوفير خطوط الاتصال اللازمة.
وتأكيداً على مواصلة دورها الريادي بتمكين وتنمية وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي؛ قامت شركة زين الأردن بتركيب وتوريد غرفتي مراقبة إلكترونية مركزية لكافة الدُّور والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ليشمل التعاون تغطية قطاعات الأحداث والحماية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأُسرة والطفولة ومكافحة التسوّل، وربط 23 دار إيواء تابعة للوزارة لتفعيل غرف المراقبة، إلى جانب ربط كافة مواقع الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بشبكة (MPLS) لنقل البيانات متعددة الاستخدام، منها 23 مركزاً وداراً إيوائية حكومية تحتوي على أكثر من 1430 كاميرا تم ربطها مع مركز الوزارة، ليتسنى لوزارة التنمية الاجتماعية مراقبة كافة المراكز والدُّور على مدار الساعة.
وحرصاً منها على المُشاركة في أضخم الفعاليات في المملكة؛ شاركت زين عبر "زين أعمال" في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، عبر إقامة جناح عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، والتي اشتملت على خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، إضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) ، حيث وفّرت زين تجربة الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور التجوّل في مرافق المركز افتراضياً عن بعد، كما قدّمت زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لمؤتمر ومعرض "LEVITATE" الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المُسيّرة، المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة، والذي نظّمه مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس" على مدار يومين، بدعم من شركة "صقر"، فيما قدّمت وللعام الـخامس على التوالي رعايتها لمؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين كشريك استراتيجي، والذي نظّمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في مدينة العقبة.




MENAFN01022024000208011052ID1107797410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث