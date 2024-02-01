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عموتة: مواجهة طاجيكستان لن تكون سهلة

2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، الخميس، أن المباراة في ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر أمام طاجيكستان "لن تكون سهلة"، مشيرا إلى "قوة" الحصان الأسود في البطولة.
وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة بعد ظهر الجمعة، "اللقاء لن يكون سهلا والمباراة مهمة وهي في مرحلة باعتبار أنها تفصلنا عن دور نصف النهائي".
وأشار إلى أن "الخصم قوي. الكل يريد الذهاب بعيدا في المسابقة ومستعد بالشكل المطلوب"، موضحا أن "المقابلة صعبة وصعبة جدا".
عموتة أوضح أن المنتخب "مطالب بالتحضير بالشكل المطلوب. التحضيرات تجري بالشكل الصحيح والمعنويات مرتفعة، واتمنى أن ننتبه للجزئيات لأن الجزئيات هي التي ستصنع الفرق في المقابلة".
نور الروابدة "متحمس"
وقال عموتة إن لاعب الوسط نور الروابدة "متحمس" للمشاركة في "إنجاز المنتخب"، رغم إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم ابتعاده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع عقب إصابته "بكسر في الضلع السادس" بعد المباراة أمام ماليزيا في افتتاح مشاركة "النشامى" في كأس آسيا.
وأوضح عموتة أن الروابدة "يتدرب منذ نحو 3 أيام لتحضيره تدريجيا لأنه فقط كان هناك تخوف أن الإصابة تزيد" لكنه أشار إلى أن اللاعب "تحمس للمشاركة في إنجاز المنتخب. أتمنى أن يكون حاضرا في المباراة المقبلة".
وقال إن الروابدة "لاعب مهم" خاصة في ظل غياب نزار الرشدان بسبب تراكم الإنذارات.
عموتة أشار إلى أنه "يعول على القتالية والتركيز والحضور والانضباط حتى تكون لنا فرصة للوصول إلى نصف النهائي".

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