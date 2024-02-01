لاعب المنتخب الوطني يزن العرب يتعاقد مع معيذر القطري
التاريخ
2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب مع فريق معيذر القطري للاحتراف في صفوفه خلال الفترة المقبلة.
وكشف مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الخميس، في الدوحة أن العرب وقع على كشوفات النادي القطري الأربعاء، قبل نفاد الوقت.
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