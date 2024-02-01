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لاعب المنتخب الوطني يزن العرب يتعاقد مع معيذر القطري

2/1/2024 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب مع فريق معيذر القطري للاحتراف في صفوفه خلال الفترة المقبلة.
وكشف مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد الخميس، في الدوحة أن العرب وقع على كشوفات النادي القطري الأربعاء، قبل نفاد الوقت.

ملاعب

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