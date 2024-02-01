وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بفتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجويّة الراهنة.
وقرر الخلايلة، استخدام جميع مساكن " الأئمة والمؤذنين" الفارغة كمراكز لإيواء من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أذى نتيجة الظروف الجويّة المتوقعة، مُشدداً على ضرورة التأكّد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد؛ تحسبّا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أيِّ أجزاء معدنيّة قابلة للتطاير.
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